Alerta de avión de Copa provoca amplio despliegue de Bomberos en el aeropuerto Juan Santamaría

Poco antes de las 9:30 a. m. de este martes, un vuelo de Copa enfrentó una emergencia cuando aterrizaba con 152 personas a bordo en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Según el Cuerpo de Bomberos, la aeronave generó una alerta 3, que se activa cuando existe un peligro inminente y se requiere de una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la aeronave aterrizó con mucha fuerza y golpeó el tren de aterrizaje, por lo que volvió a elevarse y realizó otra aproximación a la pista. Como el piloto no tenía claridad sobre la magnitud del impacto, solicitó recursos en tierra ante un posible daño en la aeronave.

Aunque un aterrizaje violento puede responder a múltiples factores, el viento pudo haber influido en que, en esta ocasión, la aproximación a la pista se produjera de forma brusca. Durante esta época es común que ocurra un fenómeno conocido en inglés como windshear o cortante de viento, que provoca diferencias muy marcadas en la velocidad del viento y puede afectar a una aeronave cuando se encuentra a pocos metros de tocar pista.

La alerta generó el despliegue de ocho camiones del Cuerpo de Bomberos, que se retiraron pocos minutos después, luego de que se confirmara el aterrizaje seguro del avión. Ninguna persona resultó herida.

Aeris, la empresa administradora del aeropuerto, detalló que la aeronave aterrizó sin inconvenientes y que la alerta se canceló posteriormente. Además, informó que las operaciones en la pista y en la terminal se mantienen con normalidad.