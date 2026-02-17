‘Para nosotros, hay algunas cuestiones críticas que deberían resolverse’: El Vaticano no participará en la ‘junta de paz’ de Trump

El Vaticano no participará en la “Junta de Paz”. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Roma,Italia. El Vaticano no participará en la “Junta de Paz”, el organismo internacional promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, informó el martes el secretario de Estado de la Santa Sede.

La junta, que preside Trump, fue concebida inicialmente para supervisar la tregua en Gaza y la reconstrucción del territorio tras la guerra entre Hamás e Israel.

Pero su propósito ha evolucionado desde entonces hacia la resolución de todo tipo de conflictos internacionales, lo que ha suscitado temores de que el presidente estadounidense quiera crear un rival de las Naciones Unidas.

El cardenal Pietro Parolin, número dos del Vaticano, dijo que el Vaticano no estará involucrado en la ‘Junta de Paz’ de Trump e insistió en el papel de la ONU.

‘Para nosotros, hay algunas cuestiones críticas que deberían resolverse’, afirmó.

Parolin no precisó cuáles son pero subrayó que ‘a nivel internacional, por encima de todo, es la ONU la que gestiona estas situaciones de crisis’.

Desde que Trump lanzó su ‘Junta de Paz’ en el Foro Económico Mundial de Davos en enero, al menos 19 países han firmado su carta fundacional.

Los miembros permanentes deben aportar $1.000 millones para formar parte del organismo, lo que según sus críticos podría convertirlo en una versión “de pago” del Consejo de Seguridad de la ONU.