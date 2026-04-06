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Papel impregnado con fentanilo desata crisis mortal en cárcel de Estados Unidos

Autoridades enfrentan una emergencia sanitaria por hojas impregnadas con cócteles de sustancias sintéticas que ya han provocado múltiples muertes entre reclusos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Papel impregnado con fentanilo está matando a reclusos en Chicago. Foto:Oficina del Sheriff del Condado de Cook
Papel impregnado con fentanilo está matando a reclusos en Chicago. Foto:Oficina del Sheriff del Condado de Cook (Oficina del Sheriff del Condado de Cook/Oficina del Sheriff del Condado de Cook)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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