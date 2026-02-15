El Mundo

Papa León XIV felicita el Año Nuevo Lunar y pide construir paz y prosperidad

Tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Pontífice envió un mensaje por el Año Nuevo Lunar y expresó su cercanía a las víctimas de un ciclón en Madagascar.

Por Europa Press
El Papa León XIV se dirige a la multitud desde la ventana del palacio apostólico que da a la Plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 1 de febrero de 2026.
El Papa León XIV saluda a los fieles desde el balcón de la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus dominical en el Vaticano. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







