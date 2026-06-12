El Mundo

Pánico tras aterrizaje: avión con 267 pasajeros chocó contra radar en aeropuerto de Turquía y obligó a evacuar la aeronave

Un avión de Turkish Airlines con 267 pasajeros chocó contra una estructura de radar tras aterrizar en Antalya, Turquía. El impacto dañó el ala, dejó un herido y provocó una evacuación de emergencia

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Por O Globo / Brasil / GDA
El accidente ocurrió después del aterrizaje de un Boeing 777-3Q8. Una persona resultó herida y los pasajeros vivieron momentos de gran tensión.
El accidente ocurrió después del aterrizaje de un Boeing 777-3Q8. Una persona resultó herida y los pasajeros vivieron momentos de gran tensión. (Screenshot de FL360 aereo / herdem_aviation/Screenshot de FL360 aereo / herdem_aviation)







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