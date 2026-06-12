Pánico tras aterrizaje: avión con 267 pasajeros chocó contra radar en aeropuerto de Turquía y obligó a evacuar la aeronave

(Screenshot de FL360 aereo / herdem_aviation/Screenshot de FL360 aereo / herdem_aviation)

El accidente ocurrió después del aterrizaje de un Boeing 777-3Q8. Una persona resultó herida y los pasajeros vivieron momentos de gran tensión.

Un avión de Turkish Airlines con 267 pasajeros sufrió un accidente tras aterrizar en el aeropuerto de Antalya, en Turquía. La aeronave impactó una estructura metálica de radar en tierra. El choque destruyó parte de una de las alas y abrió un agujero en el fuselaje.

El incidente ocurrió el viernes después del aterrizaje de un Boeing 777-3Q8.

Tras la colisión, las máscaras de oxígeno se activaron dentro de la cabina. Además, varios compartimentos superiores se abrieron debido al impacto.

Imágenes captadas después del accidente muestran daños severos en el ala. Parte de la estructura quedó rasgada. Las autoridades reportaron una persona herida.

Türk hava Yolları’nın bir dönem Hindistan’ın Air Indigo şirketine kiraladığı TC LKD kuyruklu tescilli uçağı taksi yolundan gittiği sırada radar direğine vurdu.



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El choque obligó a realizar una evacuación urgente de los 267 pasajeros que viajaban a bordo. Testimonios de ocupantes describieron momentos de tensión y temor luego de que la aeronave golpeó la estructura ubicada en el aeropuerto.

Una pasajera que grabó la situación indicó que, tras el aterrizaje, percibió que una parte del avión se desprendió. También relató que otra viajera reaccionó con desesperación al observar los daños en la aeronave y el contacto con la estructura metálica.

Otros pasajeros señalaron que el sonido provocado por la colisión resultó alarmante.

Hasta el momento, no trascendieron las causas del accidente en la información divulgada sobre el caso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.