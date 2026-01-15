Avión procedente de Turquía es rodeado por la policía tras amenaza a bordo en España

Avión de Turkish Airlines en el que se ha detectado una "amenaza de bomba", en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 15 de enero de 2026, en Barcelona, España.

La policía española rodeó un avión de pasajeros que aterrizó la mañana de este jueves en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, tras detectarse una amenaza a bordo, según informaron autoridades locales y medios de comunicación de España.

La aeronave, un Airbus A321 de Turkish Airlines, salió de Estambul y tocó pista poco antes de las 11 a. m., hora local. De acuerdo con el medio El Nacional, el vuelo recibió escolta de aviones de guerra de España y Francia durante su trayecto sobre el mar Mediterráneo.

La información divulgada indicó que el aviso de seguridad se activó cuando el avión se aproximó a la costa de Italia, cerca de las 10 a. m. Al ingresar al espacio aéreo español, la aeronave realizó maniobras de espera, con varios giros, antes de recibir autorización para aterrizar.

Tras el descenso, fuerzas de seguridad rodearon el avión y abordaron de inmediato para verificar la situación. A bordo viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, según datos de la prensa local.

Hasta la última actualización, las autoridades españolas no detallaron la naturaleza de la amenaza ni informaron sobre personas detenidas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.