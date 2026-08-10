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Panamá refuerza seguridad en frontera con Colombia tras atentados

Dos atentados perpetrados el sábado dejaron un policía muerto y varios heridos, durante las primeras horas en el poder del ultraderechista Abelardo De la Espriella

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Por AFP
Un miembro del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT) monta guardia durante una formación previa al inicio de la "Operación Escudo de Acero Fase 5" en la base militar Meteti, en la provincia de Darién, Panamá, el 9 de agosto de 2026, mientras un helicóptero sobrevuela la zona. Panamá reforzó su frontera con Colombia el 9 de agosto de 2026, tras los ataques ocurridos el primer día de la administración del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, según anunció el gobierno panameño. El gobierno había descartado recientemente la posibilidad de incursiones en su territorio por parte de grupos irregulares colombianos.
Un miembro del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá monta guardia durante una formación previa al inicio de la "Operación Escudo de Acero Fase 5" en la base militar Meteti, en la provincia de Darién, Panamá. (MAURICIO VALENZUELA/AFP)







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