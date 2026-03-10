El Mundo

Panamá afirma que acuerdo con Donald Trump no afecta la neutralidad del Canal de Panamá

El gobierno panameño asegura que la cooperación contra el narcotráfico no implica presencia militar extranjera permanente

EscucharEscuchar
Por AFP
(FILES) A cargo ship and tugboat sail through the Cocoli Locks at the Panama Canal, in Panama, on August 12, 2024. Under fierce pressure from US President Donald Trump, Hong Kong firm Hutchison said it had agreed to sell its lucrative Panama Canal and other ports to a U
El gobierno de Panamá aseguró que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para reforzar la lucha contra el narcotráfico no compromete la neutralidad ni la soberanía del Canal de Panamá. (ARNULFO FRANCO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PanamáEstados UnidosDonald TrumpCanal de PanamáNarcotráficoJosé Raúl Mulino
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.