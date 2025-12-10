Países de Latinoamérica sobresalen en lista global de Booking sobre los destinos tendencia para viajar en 2026

El estudio de Booking.com identifica a Barranquilla y Manaus como destinos tendencia para 2026 por su cultura, naturaleza y creciente oferta turística.

El interés internacional por las experiencias culturales auténticas y los entornos naturales únicos impulsa una renovada atención hacia varios destinos del mundo. En ese panorama, Latinoamérica gana protagonismo con dos ciudades que avanzan con fuerza en las preferencias globales de viaje para 2026, según el informe “Predicciones de Viaje 2026” de Booking.com.

El estudio, basado en la opinión de más de 29.000 personas en 33 países, identifica a Barranquilla, en Colombia, y Manaus, en Brasil, como dos de los puntos con mayor crecimiento en búsquedas y reservas.

Ambas ciudades combinan identidad marcada, transformación urbana y una oferta turística orientada a experiencias locales, elementos que las posicionan como destinos de alto potencial para el próximo año.

Barranquilla: dinamismo cultural y modernización urbana

Barranquilla se incorpora al listado global por su vibrante vida cultural, una agenda continua de eventos y un proceso de modernización que ha ampliado la infraestructura turística. La ciudad ofrece una mezcla entre tradición caribeña, arquitectura emblemática y expresiones creativas que, según el estudio, generan un creciente atractivo entre viajeros interesados en propuestas auténticas.

La capital del Atlántico también es reconocida como el lugar de origen de artistas de proyección internacional, entre ellos Shakira, lo que refuerza su vínculo cultural con audiencias de distintos países.

El estudio de Booking.com destaca a dos ciudades latinoamericanas entre los destinos tendencia 2026, impulsadas por cultura, naturaleza e identidad local. (Canva/Canva)

Manaus: naturaleza amazónica y turismo sostenible

Otra ciudad destacada en la región es Manaus, principal punto de acceso a la Amazonia. Su atractivo se sostiene en la naturaleza exuberante, la gastronomía regional y las experiencias que conectan al visitante con uno de los ecosistemas más diversos del planeta. De acuerdo con Booking.com, la tendencia mundial hacia viajes sostenibles impulsa el interés en este destino.

Para los viajeros que buscan recorridos ecológicos o actividades vinculadas a cultura local, la ubicación estratégica de Manaus facilita tours por ríos, reservas naturales y comunidades amazónicas.

Destinos fuera de la región que integran el listado

El Top Global de Destinos Tendencia 2026 también incluye ciudades de Asia, Europa, África y Oceanía. Entre ellas figuran Mui Ne (Vietnam), Bilbao (España), Filadelfia (Estados Unidos), Guangzhou (China), Münster (Alemania), Kochi (India), Sal (Cabo Verde) y Port Douglas (Australia), seleccionadas por su mezcla de cultura local, paisajes naturales y modernización turística.

El informe concluye que la preferencia por destinos con identidad local fuerte, diversidad ambiental y una oferta sostenible marcará las tendencias de viaje del próximo año.