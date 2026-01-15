País de Centroamérica figura entre los más seguros para jubilarse en 2026

Costa Rica es el único país de Centroamérica incluido entre los destinos más seguros para jubilarse en 2026, de acuerdo con 'International Living'.

Costa Rica se consolida como el país de Centroamérica mejor posicionado para el retiro en términos de seguridad, según un ranking internacional que analiza los destinos más recomendados para jubilarse en 2026. El país aparece en el décimo lugar a escala global, en un listado que evalúa condiciones de vida, estabilidad y percepción de seguridad.

El informe fue elaborado por la revista especializada International Living, que cada año analiza destinos internacionales a partir de indicadores como criminalidad, estabilidad política, cohesión social y testimonios de personas jubiladas que residen fuera de su país de origen.

Costa Rica es el único país de Centroamérica incluido en el ranking, lo que la coloca por encima de sus vecinos regionales en aspectos relacionados con seguridad cotidiana y calidad de vida para personas retiradas. El análisis se apoya en datos del Índice Global de Paz y en el Índice Global de Jubilación que publica la revista.

Uno de los factores más destacados es la vida comunitaria en zonas residenciales, especialmente en áreas costeras y rurales, donde se concentran comunidades de jubilados extranjeros. El informe señala que la cercanía entre vecinos y la cultura de apoyo mutuo influyen de forma directa en la percepción de seguridad.

El estudio reconoce que el país enfrenta retos recientes asociados al aumento de homicidios vinculados al crimen organizado, pero aclara que estos hechos no impactan de manera directa la vida diaria de la mayoría de comunidades donde residen personas jubiladas. La criminalidad que afecta a estos sectores suele limitarse a delitos menores, como robos oportunistas.

La infraestructura y los servicios públicos también figuran entre los elementos que sostienen la posición de Costa Rica. International Living resalta las mejoras en carreteras, puentes y señalización vial, así como la cobertura del sistema de salud, factores clave para personas adultas mayores que buscan estabilidad y acceso a servicios.

El ranking incluye además destinos de Europa, Asia y América del Sur. Portugal, Irlanda y España encabezan el listado por su bajo nivel de criminalidad y estabilidad institucional. También aparecen Italia, Grecia y Croacia, valorados por su vida comunitaria, así como Vietnam, Malasia y Montenegro, que combinan costos de vida accesibles con altos niveles de seguridad cotidiana.

En América Latina, Uruguay acompaña a Costa Rica como uno de los países mejor posicionados, gracias a su estabilidad social y menor desigualdad. No obstante, Costa Rica destaca como el principal referente centroamericano para quienes buscan un retiro tranquilo, seguro y con sentido de comunidad.