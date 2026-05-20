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Otro político de Colombia fue atacado a tiros a dos semanas de las elecciones

La campaña presidencial ha estado marcada por atentados, asesinatos y secuestros de grupos armados. ¿Qué dicen las autoridades?

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Por AFP
El vehículo del senador Alexander López fue atacado a tiros por rebeldes de la ya desmovilizada guerrilla de las FARC en una región afectada por el conflicto.
El vehículo del senador Alexander López fue atacado a tiros por rebeldes de la ya desmovilizada guerrilla de las FARC en una región afectada por el conflicto. (FRANCISCO CALDERON/AFP)







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