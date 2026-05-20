Otro político de Colombia fue atacado a tiros a dos semanas de las elecciones

El vehículo del senador Alexander López fue atacado a tiros por rebeldes de la ya desmovilizada guerrilla de las FARC en una región afectada por el conflicto.

Bogotá, Colombia. El vehículo de un senador de Colombia fue atacado a tiros este martes por rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC en una conflictiva región del suroeste del país.

Tras alertas de seguridad, el senador oficialista Alexander López viajaba en otro auto más adelante de su vehículo habitual, que fue abordado a tiros por más de diez hombres en una carretera del departamento del Cauca.

El senador se desplazaba desde la ciudad de Popayán hacia Cali, tras asistir a un mitin del izquierdista Iván Cepeda, heredero político de Gustavo Petro y favorito para las elecciones del 31 de mayo.

La campaña presidencial ha estado marcada por atentados, asesinatos y secuestros de grupos armados, en medio de la peor ola de violencia en Colombia desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

“Arrancaron a fusil, (mi) vehículo fue atacado a disparos, lo detuvieron e ingresaron”, dijo el senador López a Noticias Caracol.

“Le preguntaron al conductor: ¿dónde está el jefe?”, agregó y contó que se llevaron su auto con uno de sus escoltas, al que retuvieron por aproximadamente cinco minutos.

El presidente Gustavo Petro denunció el atentado y lo atribuyó a los rebeldes de las FARC que le dieron la espalda al acuerdo de paz liderados por Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.

El carro “fue rafageado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por Iván Mordisco”, dijo en X el izquierdista Petro. También señaló que otro carro de un alcalde de la zona “fue atacado”.

El ataque fue a “un kilómetro” del punto en el que un atentado con bomba de los guerrilleros dejó 21 civiles muertos a finales de abril, según el presidente.

El Cauca tiene una extensa superficie de narcocultivos y es uno de los principales bastiones de los disidentes de las FARC.

Allí también secuestraron por unas horas en febrero a la candidata vicepresidencial Aida Quilcué, fórmula del izquierdista Cepeda.

En el país es habitual que los grupos armados siembren terror con ataques en época electoral para intentar influir en los comicios.

Petro intentó sin éxito negociar la paz con los grupos armados del país, que han aumentado sus filas en los últimos años.

Los candidatos más opcionados de la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, critican la política de paz de Petro y prometen mano dura contra los grupos ilegales.