El Mundo

Otra organización civil cierra en El Salvador: Esta defendía a mujeres presas por abortar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por impedir aborto a mujer cuya vida corría peligro, entre decenas de casos polémicos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Protesta de 2023 frente a la Corte IDH en San José, Costa Rica. (RANDALL CAMPOS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.