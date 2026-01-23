OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar la seguridad en el Ártico tras giro de Trump sobre Groenlandia

Las casas a lo largo de la costa durante la luz del amanecer entre las colinas nevadas en Nuuk, Groenlandia, este 22 de enero. Fotografía: (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

Bruselas, Bélgica. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, acordaron este viernes reforzar la seguridad en el Ártico, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza.

Frederiksen señaló en la red social X que la defensa del Ártico “concierne a toda la alianza” y afirmó que la OTAN debe aumentar su compromiso en esa región estratégica.

La mandataria hizo estas declaraciones tras reunirse con Rutte en Bruselas, antes de viajar a Nuuk, capital de Groenlandia, donde sostendrá un encuentro con el primer ministro groenlandés.

Las amenazas previas de Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo danés, tensaron la relación entre Europa y Washington.

Sin embargo, el mandatario dio marcha atrás el miércoles al asegurar que se alcanzó un “marco” de acuerdo sobre la isla.

Dinamarca había prometido semanas atrás aumentar su presencia militar en Groenlandia, en respuesta a las preocupaciones de Trump sobre una eventual expansión de influencia de China y Rusia en el Ártico.

En ese contexto, la radiotelevisión pública danesa DR informó que militares daneses desplegados en Groenlandia recibieron la orden de estar listos para el combate ante un eventual ataque estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, confirmó que las discusiones entre su país, Groenlandia y Estados Unidos comenzarán “muy pronto”, aunque evitó revelar fechas para “calmar los ánimos”.

Según una fuente cercana a las conversaciones entre Trump y Rutte, Estados Unidos y Dinamarca renegociarán el acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia, lo que podría permitir a Washington ampliar su presencia militar y fortalecer sistemas de defensa antimisiles en el territorio.