El Mundo

OPS anuncia acuerdo con farmacéutica para crear reserva de vacunas contra la influenza en América Latina

‘Los países participantes tendrán la opción de acceder a una asignación inicial de dosis reservadas’ según la OPS.

EscucharEscuchar
Por AFP
Vacunación de adolescentes y adultos, vacunas
Vacunación de adolescentes y adultos en América Latina y el Caribe. Foto utilizada con fines ilustrativos. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OMSvacunasLatinoamericasalud
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.