Onusida alerta de un grave retroceso global contra el sida por recortes financieros y retirada de fondos de Estados Unidos

Onusida advierte que la respuesta mundial al VIH sufre su mayor retroceso en décadas debido a recortes internacionales.

Por AFP
Una cuarta parte de las personas con VIH no recibe tratamiento. ONUSIDA llama a aumentar recursos para poner fin a la pandemia de sida.
El informe alerta que, si colapsan los servicios de prevención, hay un riesgo de “3,3 millones de infecciones adicionales” para 2030. (UNICEF/FRANK DEJONGH)







