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ONU efectúa este viernes segunda votación por la Secretaría General con la costarricense Rebeca Grynspan entre los candidatos

La exvicepresidenta de Costa Rica obtuvo la mayor cantidad de votos favorables en la primera ronda; ocho aspirantes buscan suceder a António Guterres

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Por AFP
La costarricense Rebeca Grynspan participa en debate con candidatos a la Secretaría General de la ONU.
La costarricense Rebeca Grynspan participa en debate con candidatos a la Secretaría General de la ONU. (ONU Tv/La Nación)







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