ONU condena ejecución de dos hombres en Irán por ‘terrorismo’

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Teherán, Irán. La justicia iraní anunció el jueves la ejecución de dos hombres acusados de pertenecer a “grupos terroristas separatistas”, en un país en el que aumentó fuertemente la aplicación de la pena de muerte desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

“Ramin Zaleh y Karim Marufpur fueron ahorcados por pertenencia a grupos terroristas separatistas, formación de un grupo con el objetivo de perturbar la seguridad del país y rebelión armada”, reportó el portal Mizan, órgano de comunicación del poder judicial.

Según la misma fuente, ambos estuvieron involucrados en ataques contra las fuerzas de seguridad y en complots de asesinato en el oeste de Irán.

No se comunicó la fecha de su arresto.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó las ejecuciones.

“Desde que empezó la escalada militar, al menos 34 personas fueron ejecutadas por cargos políticos o de seguridad nacional, incluido el contexto de las protestas de enero”, declaró.

“Es inaceptable que las autoridades iraníes estén instrumentalizando el conflicto actual para reprimir aún más la disidencia”, afirmó el alto comisionado que instó a Teherán a establecer una moratoria total a la pena de muerte.

Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena capital después de China.

Las autoridades ejecutaron a al menos 1.639 personas en 2025, un récord desde 1989, indicaron recientemente la oenegé Iran Human Rights, radicada en Noruega, y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM, por sus siglas en francés).