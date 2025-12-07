El Mundo

OIEA pide a Ucrania reparar Chernóbil para evitar riesgos de seguridad nuclear

El OIEA alertó que el sarcófago de Chernóbil, dañado por un dron ruso, perdió su función de contención. Urgen a restaurar la seguridad nuclear a largo plazo

Por AFP
Imagen de la atención a los daños de febrero en Chernóbil.
(TETIANA DZHAFAROVA/AFP)







