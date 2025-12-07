OIEA pide a Ucrania reparar Chernóbil para evitar riesgos de seguridad nuclear

El OIEA alertó que el sarcófago de Chernóbil, dañado por un dron ruso, perdió su función de contención. Urgen a restaurar la seguridad nuclear a largo plazo.

Viena, Austria. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pidió reparar el sarcófago que protege la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, dañada en un bombardeo en febrero durante la guerra con Rusia.

Esta gran estructura metálica se instaló en 2016 y se inauguró en 2019 con el objetivo de contener los restos radiactivos de la central tras el accidente nuclear de 1986, el peor de la historia.

Según el gobierno ucraniano, resultó dañada en febrero pasado por un dron explosivo ruso.

La misión del OIEA en Ucrania confirmó que la cubierta protectora “ha perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de contención”, según su último informe, publicado a finales de la semana pasada.

Sin embargo la agencia constata que no hay “daños permanentes en las estructuras portantes ni en los sistemas de vigilancia”.

“Se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero una restauración rápida y completa sigue siendo esencial para prevenir un deterioro adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, declaró el director general de la organización, Rafael Grossi, citado en el informe.

El OIEA indicó que se han previsto reparaciones temporales adicionales con el apoyo del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), con el objetivo de que pueda llevarse a cabo “una restauración completa una vez finalizado el conflicto” con Rusia.