AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Oficinas vacías y $4.000 millones en chips: la misteriosa empresa vinculada al escándalo que derribó al fundador de Nvidia

El grupo Megaspeed, ligado a Alice Huang y al escándalo en Nvidia, operaba con oficinas vacías. Conozca la red corporativa investigada por presunto desvío de chips

Nvidia CEO Jensen Huang
Alice Huang con Jensen Huang. -
AFP