AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

¿Quién es Alice Huang, la empresaria china acusada de espiar al director ejecutivo de Nvidia?

Alice Huang es una ciudadana china que habría sido reclutada por Pekín para recabar información de inteligencia sobre el jefe de Nvidia

Captura de pantalla que muestra a Alice Huang (segunda desde la derecha, vestida de rosa) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— en una cena ofrecida por Jensen Huang (segundo desde la izquierda, de negro y de espaldas a la cámara), director ejecutivo y cofundador de Nvidia.
Captura de pantalla que muestra a Alice Huang (segunda desde la derecha, vestida de rosa) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— en una cena ofrecida por Jensen Huang (segundo desde la izquierda, de negro y de espaldas a la cámara), director ejecutivo y cofundador de Nvidia. -
AFP