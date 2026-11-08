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Nvidia investiga a su fundador Jensen Huang por vínculo con presunta espía china

Según ‘The New York Times’, la mujer habría transmitido información a China y mantenía vínculos comerciales con el gigante tecnológico

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de CEO del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, el 31 de octubre de 2025. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, será investigado por su empresa tras relación con supuesta espía china. JUNG YEON-JE

Sebastián Sánchez y AFP