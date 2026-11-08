Nvidia investiga a su fundador Jensen Huang por vínculo con presunta espía china

La empresa tecnológica Nvidia anunció este domingo que abrirá una investigación independiente a su fundador y director, Jensen Huang, luego de que se informara que habría mantenido una relación íntima con una espía extranjera.

Aunque el comunicado oficial no hace referencia a la nacionalidad de la supuesta agente secreto, varios medios de comunicación, entre ellos, The New York Times, que citan fuentes de inteligencia estadounidense, informaron de que se trataría de una ciudadana china.

Según la empresa, la investigación estará a cargo de un comité integrado por directores independientes, quienes contarán con el apoyo de asesores externos para supervisar el proceso.

“El Consejo de Administración prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, que es primordial para los intereses de Nvidia y sus accionistas. Si bien la Junta no tiene motivos para creer que se hayan visto comprometidos ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, su investigación examinará toda la información disponible”, detalló la compañía en el breve comunicado de prensa.

Según la empresa, Huang “apoya plenamente” la revisión y se ha comprometido a cooperar con ella.

Relación con supuesta espía

De acuerdo con una publicación de The New York Times, el vínculo de Huang con mujer, identificada como Alice Huang Le, despertó inquietud en el gobierno estadounidense luego de que labores de vigilancia detectaran que ella presuntamente transmitía información directamente a Pekín.

El caso generó preocupación en la inteligencia de EE. UU. por la relevancia de Huang en la industria de la inteligencia artificial y su cercanía con el presidente Donald Trump, según reportó el medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (a la izquierda de Trump), durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 29 de setiembre del 2026. Ambos mantienen una relación de cercanía. (KENT NISHIMURA/AFP)

En un mensaje dirigido a la compañía, según reportó el diario estadounidense, Huang ofreció disculpas y reconoció que había sido infiel a su esposa. También admitió que sus acciones lastimaron a su pareja y a sus hijos, y aseguró que no tenía justificación para lo ocurrido.

Huang, de 63 años, continuará como máximo responsable de la compañía mientras se desarrolla la investigación, informó la junta directiva.

Como cofundador de Nvidia, ha consolidado un modelo de gestión en el que mantiene el control de todas las áreas del negocio y tiene bajo su supervisión directa a unos 60 ejecutivos, reportó The New York Times.

Según el medio estadounidense, la supuesta espía trabajó como periodista de televisión en China antes de ocupar un alto cargo ejecutivo en Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur y uno de los principales clientes de Nvidia en el sudeste asiático.

La empresa compró más de $4.800 millones en chips durante los últimos dos años.

Alice Huang entabló una relación estrecha con el jefe de Nvidia en medio de estas operaciones.

China negó espionaje

El 30 de octubre, China aseguró que las acusaciones de que habría espiado a Jensen Huang son “especulaciones infundadas”.

Un artículo del diario The New York Times, publicado un día antes, afirmó que responsables de inteligencia estadounidenses concluyeron que la ejecutiva china había estado enviando información hacia Pekín.

“El informe en cuestión se basa en especulaciones infundadas y no es más que un intento de difamar a China”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

El gigante asiático mantiene una batalla por el dominio tecnológico con Estados Unidos, que limita la exportación a China de los chips más avanzados, diseñados por Nvidia y usados para entrenar y ejecutar modelos de IA.

El auge global en la construcción de centros de datos repletos de estos chips que hacen funcionar los sistemas de IA ha convertido a Nvidia en la empresa más valiosa del mundo.

Nvidia es una empresa tecnológica con sede en Santa Clara, California. (JOSH EDELSON/AFP)

Según el artículo del New York Times, que cita fuentes anónimas informadas del caso, había sospechas de que la empresa de centros de datos, Megaspeed, estaba enviando chips de Nvidia hacia China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habría sido informado de las conclusiones de los servicios de inteligencia hace aproximadamente un año pero optó por no actuar, señala el periódico.

Un portavoz de Nvidia dijo a la AFP, el 30 de octubre, que Megaspeed era como cualquier otro cliente regional y que “las interacciones de Jensen con la señora Huang no son inusuales ni inesperadas”.

“Nuestros clientes regionales de servicios en la nube reciben información comercial ordinaria —no secretos comerciales sensibles de Nvidia— y absolutamente ninguna información relevante para la seguridad nacional”, aseveró.

El portavoz añadió que las acusaciones de que la empresa singapurense estaba contrabandeando chips a China “fueron investigadas a fondo y desacreditadas el año pasado”.

Ahora, Nvidia decidió abrir una investigación.