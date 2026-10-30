China niega espionaje contra el líder de Nvidia, Jensen Huang

Pekín, China. China aseguró el viernes que las acusaciones de que habría espiado al director ejecutivo del fabricante de chips estadounidense Nvidia, Jensen Huang, son “especulaciones infundadas”.

Un artículo del diario The New York Times, publicado el jueves, afirmó que responsables de inteligencia estadounidenses concluyeron que una ejecutiva china vinculada a una empresa de centros de datos con sede en Singapur había estado enviando información hacia Pekín.

“El informe en cuestión se basa en especulaciones infundadas y no es más que un intento de difamar a China”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

El gigante asiático mantiene una batalla por el dominio tecnológico con Estados Unidos, que limita la exportación a China de los chips más avanzados, diseñados por Nvidia y usados para entrenar y ejecutar modelos de IA.

El auge global en la construcción de centros de datos repletos de estos chips que hacen funcionar los sistemas de IA ha convertido a Nvidia en la empresa más valiosa del mundo.

Según el artículo del New York Times, que cita fuentes anónimas informadas del caso, había sospechas de que la empresa de centros de datos, Megaspeed, estaba enviando chips de Nvidia hacia China.

Además, el diario afirma que la ejecutiva de esta empresa singapurense, Alice Huang (también conocida como Huang Le y sin relación con Jensen Huang) entabló una relación estrecha con el jefe de Nvidia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habría sido informado de las conclusiones de los servicios de inteligencia hace aproximadamente un año pero optó por no actuar, señala el periódico.

Un portavoz de Nvidia dijo a la AFP el viernes que Megaspeed era como cualquier otro cliente regional y que “las interacciones de Jensen con la señora Huang no son inusuales ni inesperadas”.

“Nuestros clientes regionales de servicios en la nube reciben información comercial ordinaria —no secretos comerciales sensibles de Nvidia— y absolutamente ninguna información relevante para la seguridad nacional”, aseveró.

El portavoz añadió que las acusaciones de que la empresa singapurense estaba contrabandeando chips a China “fueron investigadas a fondo y desacreditadas el año pasado”.

La AFP intentó contactar con Megaspeed, pero al llamar al número de teléfono que figura en su página web, la persona que respondió dijo no conocer la empresa y que se trataba de una línea residencial.