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El Mundo

China niega espionaje contra el líder de Nvidia, Jensen Huang

Pekín desmiente espionaje al fabricante de chips, en medio de la disputa tecnológica con Estados Unidos

Bandera china ondeando frente a la Oficina de Seguridad Nacional del Gobierno Central en Hong Kong, en el contexto de ajustes del Banco Popular de China en el mercado de bonos.
China rechazó las acusaciones de espionaje vinculadas al líder de Nvidia y catalogó los señalamientos como infundados. ANTHONY WALLACE
AFP

Pekín, China. China aseguró el viernes que las acusaciones de que habría espiado al director ejecutivo del fabricante de chips estadounidense Nvidia, Jensen Huang, son “especulaciones infundadas”.

Un artículo del diario The New York Times, publicado el jueves, afirmó que responsables de inteligencia estadounidenses concluyeron que una ejecutiva china vinculada a una empresa de centros de datos con sede en Singapur había estado enviando información hacia Pekín.

Nvidia diseña componentes esenciales para la inteligencia artificial. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)