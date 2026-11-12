¿Qué está en juego para Nvidia tras la salida de Jensen Huang?

Jensen Huang renunció este jueves como presidente y director ejecutivo de Nvidia, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. El anuncio provocó movimientos en la Bolsa de Nueva York y coincidió con una caída en el precio de las acciones de la compañía.

Los títulos de Nvidia cerraron este jueves en $166,04, frente a los $202,21 que registraban a principios de noviembre.

Antes de la renuncia, la empresa había abierto una investigación sobre Huang, quien reconoció una relación extramatrimonial. Las autoridades estadounidenses sospechan que la mujer tiene vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

Nvidia anunció la salida del ejecutivo mediante un comunicado, pero no explicó los motivos.

Durante la apertura de la Bolsa, las acciones de Nvidia cayeron un 13%. Al cierre, el Nasdaq perdió un 0,39%, el S&P 500 retrocedió un 0,35% y el Dow Jones bajó un 0,36%.

Nvidia tiene su sede en Santa Clara, California. Aunque comenzó a destacar por sus productos para videojuegos, con el paso del tiempo se convirtió en una de las principales empresas de semiconductores para inteligencia artificial (IA).

La compañía comenzó a cotizar en Bolsa el 22 de enero de 1999, seis años después de su fundación.

El 18 de junio del 2024 Nvidia alcanzó el primer lugar mundial por capitalización bursátil, por encima de Apple y Microsoft. En ese momento, su valor llegó a $3,34 billones.

Antes de los recientes sucesos continuaba disputándose ese puesto con los dos gigantes tecnológicos.

Jensen Huang renunció como presidente y director ejecutivo de Nvidia, compañía que se convirtió en uno de los principales actores de la industria de inteligencia artificial. El anuncio coincidió con una caída de las acciones y movimientos en los índices de Wall Street. (Shutterstock)

Ingresos por casi $100.000 millones

Nvidia anunció, el 26 de agosto pasado, ingresos por $96.221 millones durante el segundo trimestre de su año fiscal 2027. La cifra superó en un 18% el resultado del trimestre anterior y en un 106% el del mismo periodo del 2025.

En el primer semestre fiscal, los ingresos sumaron $177.837 millones.

La empresa también informó de que devolvió cerca de $26.000 millones a sus accionistas mediante la recompra de acciones y el pago de dividendos. Además, al cierre del trimestre tenía una autorización de recompra por aproximadamente $99.000 millones.

Nvidia utiliza un calendario fiscal que comienza a finales de enero y termina a finales de enero del año siguiente. Por eso, sus resultados actuales corresponden al año fiscal 2027.

Lo que está en juego

Para el tercer trimestre del año fiscal 2027, que finalizó el 25 de octubre, Nvidia proyectó ingresos de $108.000 millones, con una variación del 2%.

La empresa tiene previsto presentar los resultados de ese trimestre el 17 de noviembre.

La relevancia de Nvidia radica en la fabricación de semiconductores para la nueva generación de inteligencia artificial generativa, informó este jueves la agencia AFP.

Nvidia fabrica unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), que funcionan como unidades de cálculo mucho más rápidas y potentes que los microprocesadores convencionales (CPU), explicó la agencia.

“Según la consultora TrendForce, ChatGPT necesita unas 30.000 GPU para funcionar. Google también es un importante consumidor de procesadores de Nvidia para su actividad de informática en la nube, al igual que Amazon o Microsoft”, plantea AFP.

Nvidia lanzó su primera GPU en 1999 y, con el crecimiento de Internet, desarrolló procesadores para centros de datos. Estas instalaciones permiten que empresas y usuarios accedan a una capacidad informática que antes estaba disponible principalmente para grandes compañías tecnológicas e investigadores.

El origen del nombre

La empresa nació en 1993, fundada por Jen-Hsun Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem, quienes habían trabajado en grandes compañías informáticas.

En una entrevista con la revista Fortune en el 2017, Huang explicó que el nombre surgió de las letras N y V, utilizadas en los nombres de archivos como referencia a “Next Version” (próxima versión), señaló AFP.

La agencia noticiosa agregó que ellos se decantaron por el término latino “invidia” (envidia) para bautizar su empresa, aunque quitándole la primera “i”.

El término puede relacionarse además con el “mal de ojo”, una idea que se refleja en el logotipo de Nvidia, que muestra un ojo estilizado en verde y blanco, agrega la información.

Los rivales de Nvidia

Advanced Micro Devices (AM) e Intel figuran entre los principales competidores de Nvidia en el mercado de tarjetas gráficas.

Según la consultora Jon Peddie Research, Nvidia concentró cerca del 90% de las GPU autónomas suministradas en el mundo durante el primer trimestre del 2026, de acuerdo con AFP.

La empresa diseña sus procesadores, pero no tiene fábricas propias para producirlos. AFP señaló que especialistas y medios identifican a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) como su principal fabricante.