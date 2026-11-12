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Economía

¿Qué está en juego para Nvidia tras la salida de Jensen Huang?

Nvidia, que llegó a ser la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, reportó ingresos por casi $100.000 millones en su último trimestre

La salida de Jensen Huang genera incertidumbre sobre Nvidia, empresa que domina el mercado de procesadores gráficos utilizados en inteligencia artificial.
La salida de Jensen Huang genera incertidumbre sobre Nvidia, empresa que domina el mercado de procesadores gráficos utilizados en inteligencia artificial.
Gustavo Ortega Campos