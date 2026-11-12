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Economía

Jensen Huang renuncia como director ejecutivo de Nvidia en medio de investigación interna

Huang dejó presidencia y dirección ejecutiva de firma tecnológica. Su directora financiera, Colette Kress, asumirá el puesto de manera interina

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de CEO del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, el 31 de octubre de 2025. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de CEO del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, el 31 de octubre de 2025. (Foto: Jung Yeon-je / AFP) JUNG YEON-JE
Juan Fernando Lara Salas