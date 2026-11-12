Jensen Huang renuncia como director ejecutivo de Nvidia en medio de investigación interna

Jensen Huang, cofundador de Nvidia y uno de los principales referentes de la industria mundial de inteligencia artificial, renunció este jueves a los cargos de presidente y director ejecutivo de la compañía, así como a su puesto en la junta directiva.

La salida tiene efecto inmediato, según anunció la empresa en un comunicado divulgado desde Santa Clara, California (Estados Unidos).

La compañía designó a Colette Kress, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como directora ejecutiva interina. Ella mantendrá también sus responsabilidades financieras mientras se selecciona a un sustituto permanente.

La junta directiva anunció que inició un proceso de búsqueda y que considerará candidatos tanto internos como externos.

El anuncio también incluyó otro cambio en la estructura de gobierno corporativo: Harvey C. Jones fue nombrado primer presidente de la junta directiva de Nvidia.

Jones tiene más de 30 años de experiencia como empresario, ejecutivo tecnológico e inversionista. También fue director ejecutivo y presidente ejecutivo de Synopsys.

En el comunicado, Jones afirmó que la junta tiene plena confianza en Kress y en el equipo directivo. Añadió que esperan que las operaciones de la compañía, sus compromisos con clientes y el desarrollo de productos continúen sin interrupciones.

Esta captura de pantalla muestra a Alice Huang (en el centro, parcialmente oculta) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— durante una cena ofrecida por Jensen Huang (a la derecha, vestido de negro), ahora exdirector ejecutivo y cofundador de Nvidia. Jensen Huang renunció este 12 de noviembre a sus cargos en esa compañía. (-/AFP)

Renuncia ocurre tras investigación interna

La salida de Huang se produce en medio de una crisis interna que llevó a la junta directiva a iniciar una investigación independiente.

El 8 de noviembre, Nvidia informó que había abierto una investigación después de publicaciones periodísticas que señalaban que Huang habría sido objeto de una operación de presunto espionaje extranjero.

La compañía indicó entonces que un comité integrado por directores independientes, con asistencia de asesores legales externos, supervisaría las pesquisas.

También aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional estadounidense o los secretos comerciales de Nvidia.

La investigación se desarrolló después de informaciones publicadas sobre presuntas relaciones extramatrimoniales de Huang y señalamientos relacionados con una empresaria que habría sido indagada por posibles vínculos con la inteligencia china.

Huang ha admitido públicamente una infidelidad y ofrecido disculpas a su familia.

El comunicado de este jueves no especificó las razones de la renuncia ni estableció que esta fuera consecuencia de la investigación.

Huang lideró Nvidia durante 33 años, período en el que la empresa pasó de ser una compañía dedicada al desarrollo de procesadores gráficos a convertirse en uno de los principales proveedores mundiales de tecnología para inteligencia artificial.

La compañía mantiene programada para el martes 17 de noviembre la divulgación de sus resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal del 2026, seguida de una conferencia telefónica con inversionistas.