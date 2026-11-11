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Nvidia se estaría preparando para sacar a Jensen Huang tras escándalo de amorío y presunto espionaje

Nvidia alista la salida de su fundador Jensen Huang por un escándalo de infidelidad. Grave sospecha de espionaje precipitó la decisión.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de CEO del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, el 31 de octubre de 2025. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de CEO del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, el 31 de octubre de 2025. (Foto: Jung Yeon-je / AFP) JUNG YEON-JE
Fernando Chaves Espinach