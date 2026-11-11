Nvidia se estaría preparando para sacar a Jensen Huang tras escándalo de amorío y presunto espionaje

La junta directiva del gigante tecnológico Nvidia se estaría preparando para despedir a su fundador Jensen Huang, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Según informó el periódico, la junta directiva de Nvidia prepara la salida de su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, fundador de la compañía, tras conocerse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales.

Una de ellas fue con una ejecutiva vinculada a una empresa que las autoridades de inteligencia estadounidenses consideran relacionada con los servicios de espionaje de China.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron al diario estadounidense que la junta podría reunirse este miércoles para decidir el futuro de Huang al frente de la compañía.

Huang es una de las figuras más reconocidas de la industria tecnológica y suele ser considerado uno de los rostros de la competencia mundial por el desarrollo de inteligencia artificial.

Nvidia fabrica los procesadores que se encuentran entre los componentes fundamentales de la infraestructura utilizada para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial.

El domingo, Huang reconoció en una carta dirigida a los empleados que había sido infiel a su esposa y ofreció disculpas por haber quebrantado la confianza de su familia.

Una de las relaciones habría sido con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, una compañía de datos con sede en Singapur y cliente importante de Nvidia. Según el Wall Street Journal, funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que ella trabaja para los servicios de inteligencia chinos.

La otra relación habría sido con una persona empleada de Nvidia, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto que lo relató al New York Times.