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El Mundo

Auge y caída de Jensen Huang, padrino de la inteligencia artificial desde la pionera Nvidia

Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia tras admitir relaciones extramatrimoniales. Así se precipitó su salida

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, renunció este jueves.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, renunció este jueves. JUNG YEON-JE
AFP