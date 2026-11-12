Trump pide que Tim Cook sustituya a Jensen Huang tras su estrepitosa salida de Nvidia

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que el exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook debería sustituir a Jensen Huang en Nvidia, quien dimitió después que salieran a la luz dos aventuras amorosas, incluida una con una supuesta espía china.

“Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!”, afirmó en su red social Truth Social el mandatario, que mantenía una estrecha relación con Huang.

Desconocido para el público hasta hace poco, este hombre de 63 años emergió recientemente como un poderoso emprendedor, congregando multitudes mientras presentaba componentes de vanguardia esenciales para el desarrollo de herramientas de IA como ChatGPT.

Pero este jueves Huang se vio obligado a abandonar la empresa que cofundó tras el estallido de un escándalo sobre su vida personal. Admitió que tuvo una aventura con una mujer que, según sospechan las autoridades estadounidenses, trabajaba para los servicios de inteligencia chinos.

Huang dimitió como director ejecutivo el jueves y también renunció a su puesto en el consejo directivo. La empresa no dio ningún motivo.

Nvidia había abierto previamente una investigación sobre Huang, quien reconoció haber sido infiel a su esposa y dijo estar “profundamente arrepentido”.

Huang tuvo una aventura con Alice Huang -con quien no tiene ninguna relación de parentesco-, una exdirectiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur.

El New York Times informó el miércoles de que Huang estaba involucrado en una segunda relación extramarital con una subordinada.