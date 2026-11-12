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El Mundo

Trump pide que Tim Cook sustituya a Jensen Huang tras su estrepitosa salida de Nvidia

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que el exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook debería sustituir a Jensen Huang

Jensen Huang de Nvidia en la CES 2026
Jensen Huang renunció hoy a Nvidia, que fundó en 1993. PATRICK T. FALLON
AFP