OEA condena a Nicaragua por violaciones de derechos humanos y crisis democrática

El Consejo Permanente de la OEA expresó su preocupación por la situación en Nicaragua, denunció violaciones a los derechos humanos y exigió al gobierno de Daniel Ortega restablecer la democracia y la cooperación internacional.

Por Carlota Zamora González
Esta foto, publicada por el medio oficial El 19 Digital el 25 de septiembre de 2025, muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la copresidenta Rosario Murillo asistiendo al desfile conmemorativo del 46.º aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua en Managua. Estados Unidos pretende robar las reservas petroleras de Venezuela mediante el despliegue de buques de guerra en el Caribe, declaró el presidente nicaragüense Daniel Ortega el 25 de septiembre de 2025.
La OEA busca optar por un diálogo constructivo con Nicaragua y le exige al país retornar a la organización para restablecer la cooperación internacional. (JAIRO CAJINA/AFP)







Consejo PermanenteOEANicaraguaDaniel OrtegaRosario Murillo
Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

