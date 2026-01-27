El Mundo

¿Qué hay detrás de la salida del embajador español en Nicaragua? Inesperada crisis diplomática se precipitó en Managua

Daniel Ortega expulsó al embajador español Sergio Farré Salva de Nicaragua por “actividades incompatibles con su estatus” en medio de fricción diplomática entre Nicaragua y España.

Por Carlota Zamora González
Esta foto, distribuida por el medio oficial El 19 Digital, muestra al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a la copresidenta Rosario Murillo durante las celebraciones del Día del Trabajo en Managua el 30 de abril pasado. Fotografía:
Según el medio ABC, el embajador se reunió con “grupos que no son afines a Ortega”. (JAIRO CAJINA/AFP)







Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

