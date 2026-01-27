¿Qué hay detrás de la salida del embajador español en Nicaragua? Inesperada crisis diplomática se precipitó en Managua

Según el medio ABC, el embajador se reunió con “grupos que no son afines a Ortega”.

Managua, Nicaragua. Medios de prensa españoles y nicaragüenses afirmaron que el embajador de España en Nicaragua, Sergio Farré Salva, fue expulsado del país, 20 días después de tomar su puesto, por supuestas sospechas de injerencia.

Según el medio nicaragüense, 100% Noticias, Farré junto con el ministro consejero, Miguel Mahiques Núñez, fueron acusados de “actividades incompatibles con su(s) estatus” y desterrados el domingo tras recibir un plazo de 24 horas para salir. España también expulsó a la diplomacia nicaragüense en Madrid por reciprocidad.

El medio comenta que el dictador Daniel Ortega expulsó a Salva por “‘actitud sospechosa de injerencia’ tras comentarios realizados por el diplomático durante una reunión privada con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid)“. La reunión ocurrió dentro de Nicaragua pero se desconocen más detalles.

El diario La Prensa nicaragüense añadió que el embajador se reunió con “grupos que no son afines a Ortega”, según el medio español, ABC. Farré involucró a Núñez en estos, lo que llevó a su expulsión.

El medio indicó que Ortega descabezó la embajada española en Managua y también despidió a cinco españoles del área de cooperación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de España calificó de “injusta” la decisión del presidente y recíprocamente expulsó al embajador nicaragüense, Mauricio Gelli, y a otro funcionario sin identificar.

Según dijo 100% Noticias, Farré estableció “contacto con personas y grupos contrarios al régimen” al llegar al país, lo que provocó a la dictadura. El medio añadió que Farré intentó “‘tender puentes’, una práctica habitual dentro del ejercicio diplomático”.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio ABC, “un embajador, como representante de España en un país, tiene que poder reunirse con quien quiera cuando quiera”.

100% Noticias comenta que la decisión de Ortega se da bajo un clima de fricción diplomática entre Nicaragua y España, marcado por la represión contra opositores y anteriores expulsiones ordenadas por Ortega.

El dictador, Daniel Ortega lleva en el poder desde 2007, y su esposa y “copresidenta”, Rosario Murillo, fue instaurada como tal en enero de 2025.