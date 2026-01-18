Ocho personas mueren en dos avalanchas en Austria

Viena, Austria. Una serie de avalanchas en los Alpes austríacos dejó este sábado un saldo trágico de ocho personas fallecidas, tras registrarse un nuevo desprendimiento en el centro del país que sepultó a tres esquiadores checos.

Según informó la policía en un comunicado, el incidente ocurrió en el distrito de Murtal, en la región de Estiria. El alud alcanzó a tres integrantes de un grupo de siete deportistas que se encontraban en la zona y los sepultó por completo. “Los equipos de rescate lograron localizar y liberar parcialmente a las víctimas, pero las tres personas fueron halladas muertas”, precisaron las autoridades.

Este suceso se suma a otros incidentes fatales ocurridos durante la misma jornada. Horas antes, en el área de Pongau, cerca de Salzburgo, un grupo de siete esquiadores fue sorprendido por un deslizamiento de nieve fuera de pista, lo que resultó en cuatro víctimas mortales. Asimismo, la cadena local ORF reportó el fallecimiento de una mujer que esquiaba junto a su marido, también fuera de las zonas señalizadas en la misma región.

La situación en la cordillera europea es crítica tras las intensas nevadas de los últimos días. En total, 17 personas han muerto en incidentes similares en Austria, Francia y Suiza desde el pasado fin de semana.

Entre los antecedentes recientes reportados por La Nación, el martes se registró el fallecimiento de un adolescente de 13 años, de nacionalidad checa, en un alud en Bad Gastein. El domingo pasado, una mujer de 58 años perdió la vida en Weerberg, en el Tirol, mientras que en los Alpes franceses otras seis personas murieron sepultadas en diversos centros de esquí durante el fin de semana anterior.