Ocho palabras en inglés que podrían evitar la deportación de un migrante en Estados Unidos

En momentos en que aumentan las redadas, arrestos y deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los abogados especialistas en migración han alertado sobre el poder de una frase breve en inglés que cualquier persona puede memorizar.

“I am exercising my right to remain silent” (en español: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”), tiene un peso legal importante, según la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a no autoincriminarse. Esta declaración puede frenar un interrogatorio migratorio de inmediato.

LEA MÁS: Llegó migración a un acto escolar en California y la escuela tomó una decisión que sorprendió a todos

Qué decir durante una redada del ICE

Además de esa oración clave, los especialistas en migración recomiendan memorizar otras frases útiles en inglés, como:

“I do not want to answer any questions” (No quiero contestar ninguna pregunta)

(No quiero contestar ninguna pregunta) “I want to speak to a lawyer” (Quiero hablar con un abogado)

(Quiero hablar con un abogado) “I do not consent to your entry” (No doy mi consentimiento para que entren)

(No doy mi consentimiento para que entren) “Am I free to leave?” (¿Tengo derecho a irme?)

Si el encuentro ocurre dentro de una vivienda, la ley ampara al ocupante a pedir una orden judicial firmada por un juez.

Puede utilizarse la frase: “Can you show me a warrant signed by a judge?” (¿Puede mostrarme una orden firmada por un juez?).

Qué no decir durante una intervención del ICE

De acuerdo con el Proyecto de Defensa al Inmigrante, ciertas frases pueden comprometer la permanencia en el país:

“I don’t have papers” (No tengo papeles)

(No tengo papeles) “I’m just visiting” (Solo estoy de visita)

(Solo estoy de visita) “I don’t know why you’re detaining me” (No sé por qué me detienen)

También se recomienda no compartir información personal, como el país de origen, forma de ingreso o vínculos familiares.

Cualquier dato proporcionado puede ser utilizado en contra durante un proceso migratorio.

LEA MÁS: ¿Viaja en carretera por Estados Unidos siendo migrante? Estos son los documentos que debe llevar para evitar problemas con Migración

Recomendaciones clave ante una redada

Los expertos sugieren:

Mantener la calma

No correr ni resistirse

No presentar documentos falsos

No firmar ningún documento sin un abogado presente

Mostrar la “tarjeta roja” de derechos si se posee una

Todo lo que diga puede usarse como prueba en procedimientos legales. Por eso, repetir las ocho palabras en inglés puede servir como escudo jurídico.

Documentos que respaldan una estadía legal en Estados Unidos

Para demostrar residencia o estatus legal, se pueden presentar:

Green card (tarjeta de residente permanente)

(tarjeta de residente permanente) Documento de Autorización de Empleo (EAD)

Pasaporte extranjero con registro I-94 aprobado

Pasaporte con sello I-551

Orden judicial de asilo

Certificados de ciudadanía o naturalización

Tarjeta del programa DACA

Certificado del programa TPS

Número ITIN o tarjeta del Seguro Social

Certificados de nacimiento de hijos nacidos en EE. UU.

Órdenes judiciales de custodia o visitas

Historial de arrestos o condenas

Pruebas de responsabilidad sobre menores

Tarjetas de seguro médico

LEA MÁS: ¿Va a viajar a Estados Unidos? Estos son los nuevos requisitos para volar y pedir visa

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.