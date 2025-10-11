El Mundo

Nuevo sismo de magnitud 6 sacude el sur de Filipinas tras potente terremoto que dejó ocho muertos

El país sigue en alerta por una serie de movimientos telúricos que golpean Mindanao y Cebú en menos de dos semanas

Por AFP
Un guardia de seguridad pasa junto a un muro dañado y un coche frente a un centro comercial en la ciudad de Butuan, en la isla meridional de Mindanao, este viernes 10 de octubre, tras un terremoto de magnitud 7,4 que azotó el sur de Filipinas. Fotografía:
Un guardia de seguridad pasa junto a un muro dañado y un coche frente a un centro comercial en la ciudad de Butuan, en la isla meridional de Mindanao, este viernes 10 de octubre, tras un terremoto de magnitud 7,4 que azotó el sur de Filipinas. Fotografía: (ERWIN MASCARINAS/AFP)







Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

