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Nuevo director de la BBC asume el cargo en plena crisis de la cadena británica

‘Es un gran honor para mí ocupar este cargo y lo afronto con mucha humildad’, declaró Matt Brittin.

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Por AFP
El nuevo director general de la BBC, Matt Brittin, llega a Broadcasting House, en el centro de Londres
El nuevo director general de la BBC, Matt Brittin, llega a Broadcasting House, en el centro de Londres (BROOK MITCHELL/AFP)







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