Notre Dame: París recupera su mirada desde lo alto con reapertura de sus torres este sábado

Torres de Notre Dame de París reabren al público tras su restauración,,seis años después del incendio de 2019

Por AFP
Esta fotografía muestra una vista de París con el Panteón tomada desde la torre sur de la Catedral de Notre-Dame de París, poco antes de la reapertura al público del circuito de Tours por las torres de Notre-Dame tras el incendio de 2019 que devastó la catedral. Fotografía:
Esta fotografía muestra una vista de París con el Panteón tomada desde la torre sur de la Catedral de Notre-Dame de París, poco antes de la reapertura al público del circuito de Tours por las torres de Notre-Dame tras el incendio de 2019 que devastó la catedral. Fotografía: (GUILLAUME BAPTISTE/AFP)







