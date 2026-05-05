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Nobel la Paz de Irán, Narges Mohammadi, ‘entre la vida y la muerte’

Mohammadi lleva más de 25 años siendo detenida y juzgada por su activismo contra la pena de muerte y el uso obligatorio del velo en Irán.

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Por AFP
Imagen de archivo del 4 de setiembre de 2001 de la activista por la paz iraní Narges Mohammadi en su domicilio de Teherán, tras ser liberada de prisión en aquel momento tras pagar una fianza de 100 millones de riales ($12.000). Fotografía:
Imagen de archivo del 4 de setiembre de 2001 de la activista por la paz iraní Narges Mohammadi en su domicilio de Teherán, tras ser liberada de prisión en aquel momento tras pagar una fianza de 100 millones de riales ($12.000). Fotografía: (BEHROUZ MEHRI/AFP)







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