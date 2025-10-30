El Mundo

Nobel de la Paz sudafricano fue víctima de asesinato, no de un accidente, en 1967

Un tribunal sudafricano concluyó que Albert Luthuli, líder del CNA y Nobel de la Paz en 1960, murió en 1967 tras una agresión policial, y no en un accidente ferroviario como afirmó el régimen del Apartheid.

Por AFP
El líder del Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica, Albert Luthuli, posa el 15 de diciembre de 1961 en Oslo con una réplica de plata de un barco vikingo, que le fue obsequiada por sindicalistas noruegos. Luthuli recibió el Premio Nobel de la Paz de 1960 el 10 de diciembre de 1961 en la Universidad de Oslo. Un tribunal sudafricano dictaminó el 30 de octubre de 2025 que la muerte del exlíder del ANC, Albert Luthuli, en 1967 se debió a una "agresión" por parte de policías del régimen del apartheid, y no a un accidente como se había concluido anteriormente.
