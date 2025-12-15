Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, fue hospitalizada dos veces tras violento arresto en Irán

Imagen de archivo del 4 de setiembre de 2001 de la activista por la paz iraní Narges Mohammadi en su domicilio de Teherán, tras ser liberada de prisión en aquel momento tras pagar una fianza de 100 millones de riales ($12.000). Fotografía:

La premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, fue trasladada en dos ocasiones en un hospital tras sufrir una detención violenta por parte de agentes vestidos de civil en la ciudad iraní de Mashhad, según denunció su familia en un comunicado.

Mohammadi logró realizar una breve llamada telefónica a sus familiares la noche de este 14 de diciembre, luego de casi tres días sin que se conociera su paradero.

En esa comunicación, describió que el 12 de diciembre, frente a una mezquita cercana a Mashhad, donde se realizaba una ceremonia conmemorativa por el abogado y activista de derechos humanos Khosrow Alikordi, fue vapuleada con golpes severos y reiterados en la cabeza y el cuello antes de ser arrestada, según el comunicado.

De acuerdo con el relato transmitido por la familia, los agentes la amenazaron de muerte durante la detención, diciéndole: “Pondremos a tu madre de luto”.

La intensidad de la agresión fue tal que debió ser llevada dos veces a la sala de emergencias de un hospital, aunque su estado de salud seguía siendo delicado al momento de la llamada.

Mohammadi aseguró que desconoce qué organismo de seguridad la mantiene detenida y que no se le ha informado oficialmente el motivo de su arresto.

En la conversación, pidió a su equipo legal presentar de inmediato una denuncia formal contra la autoridad responsable y por el uso de la violencia durante su captura.

Según su testimonio, durante y después del arresto fue acusada de “cooperar con el gobierno israelí” y afirmó que las fuerzas actuantes intentaron eliminarla físicamente, en línea con amenazas previas recibidas por sus abogados meses atrás en Teherán.

Testigos citados por la familia señalaron que alrededor de 15 agentes de civil participaron en el ataque.

Algunos la habrían jalado del cabello, mientras otros la golpearon con bastones y garrotes, principalmente en la cabeza y el cuello.

También se reportó el uso de gas lacrimógeno en el lugar. Las activistas Sepideh Gholian y Pouran Nazemi también habrían sido golpeadas durante el operativo.

La familia informó además que otras personas detenidas, entre ellas Alieh Motalebzadeh, Pouran Nazemi y Hasti Amiri, lograron realizar llamadas breves a sus familiares.

Mohammadi fue arrestada el viernes tras intervenir en el acto en memoria de Khosrow Alikordi, abogado hallado muerto a inicios de este mes.

El fiscal de Mashhad, Hasán Hematifar, confirmó que 38 personas fueron detenidas durante el evento, incluidas Mohammadi y Gholian. Posteriormente, Javad Alikordi, hermano del abogado fallecido, también fue detenido.

La activista, que ha pasado gran parte de la última década entre prisiones iraníes, había recibido permiso para salir de la cárcel en diciembre de 2024 por razones médicas, aunque continuó con su labor en defensa de los derechos humanos.

Desde su arresto, no ha vuelto a comunicarse con su familia y, según su fundación, solo un número limitado de los detenidos ha podido contactar a sus allegados.