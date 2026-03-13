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Niña desaparecida hace casi seis años es encontrada en escuela de Estados Unidos con identidad falsa

La menor desapareció en California en 2020. Fue localizada en Carolina del Norte tras una investigación que reveló que asistía a una escuela con otro nombre

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Por O Globo / Brasil / GDA
Autoridades de Estados Unidos localizaron a una niña desaparecida durante casi seis años. Estaba inscrita en una escuela con identidad falsa.
Autoridades de Estados Unidos localizaron a una niña desaparecida durante casi seis años. Estaba inscrita en una escuela con identidad falsa. (Facebook/Washington County NC Sheriffs Office)







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