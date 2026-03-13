Niña desaparecida hace casi seis años es encontrada en escuela de Estados Unidos con identidad falsa

Autoridades de Estados Unidos localizaron a una niña desaparecida durante casi seis años. Estaba inscrita en una escuela con identidad falsa.

Una niña de 11 años reportada como desaparecida desde 2020 fue localizada el 10 de marzo en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que la menor vivía con un nombre falso y estaba matriculada en una escuela local.

El hallazgo ocurrió tras una investigación conjunta entre agencias de seguridad de California y Carolina del Norte. La menor se encuentra bajo custodia protectora y en condición segura, según informaron las autoridades.

Desaparición ocurrió en California

La niña desapareció en 2020 en el estado de California. En ese momento, el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) llevaba un proceso relacionado con su situación familiar.

Durante la investigación, funcionarios del DCFS dejaron de recibir comunicación por parte de la madre de la menor, quien tenía la custodia. Ese hecho despertó sospechas entre los investigadores.

Las autoridades consideraron que la madre pudo haber trasladado a la niña sin autorización, lo que dificultó su localización durante varios años.

Pista clave llevó a Carolina del Norte

El caso registró un avance importante el 6 de marzo de este año. Detectives de la Delegación de Temple del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles recibieron información que indicaba que la menor podría vivir en el Condado de Washington, Carolina del Norte.

Tras el aviso, el Gabinete del Sheriff del Condado de Washington inició una investigación local. Durante las diligencias, los agentes confirmaron que la niña estaba inscrita en una escuela de la zona con una identidad falsa.

El 10 de marzo, oficiales escolares junto con agentes del sheriff ubicaron a la menor. Las autoridades la colocaron bajo custodia protectora inmediata.

Autoridades destacan cooperación entre agencias

El Gabinete del Sheriff del Condado de Washington informó que casos tan antiguos rara vez terminan con resultados positivos. La institución indicó que el caso demuestra la importancia del trabajo coordinado entre agencias policiales.

La policía también publicó el caso en su página oficial de Facebook. En la publicación incluyó imágenes de la menor para facilitar su identificación. Las autoridades difundieron una fotografía tomada en 2020, cuando ocurrió la desaparición, y otra imagen reciente.

Investigación continúa

Debido a la edad de la menor y a la investigación en curso, las autoridades informaron que no divulgarán su nombre.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles mantiene la investigación junto con el DCFS y las autoridades de Carolina del Norte. El objetivo es aclarar las circunstancias de la desaparición y el traslado de la niña.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.