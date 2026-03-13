Economía

Estados Unidos hace fuerte revisión a la baja del PIB de últimos meses de 2025

Nuevos datos del gobierno estadounidense muestran un panorama distinto sobre el desempeño de la economía en el último tramo de 2025.

EscucharEscuchar
Por AFP
...
La fotografía final del crecimiento económico de Estados Unidos en 2025 cambió tras una revisión oficial que apunta a un menor dinamismo de la actividad. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PIBPIB de Estados UnidosProducto Interno Bruto
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.