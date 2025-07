Nicolás Maduro proclama victoria en elecciones de alcaldes en Venezuela

Caracas, Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro celebró el lunes de madrugada el triunfo de su partido en 285 de las 335 alcaldías que se disputaron en unas elecciones en las que la principal coalición opositora se marginó.

La autoridad electoral, acusada de servir al mandatario izquierdista, informó más temprano resultados parciales de los comicios, en los que reportó además una participación del 44%, poco más de 6 millones de electores. De las 24 capitales del país en disputa, el chavismo ganó 23.

La principal coalición opositora al gobierno de Nicolás Maduro se marginó del proceso electoral. (ZURIMAR CAMPOS/AFP)

El desinterés por estos comicios reinó en las calles. Muchos no tenían ni idea de que había votaciones; otros, opositores, sintieron que el resultado está arreglado de antemano y su participación es irrelevante.

Es una posición que sigue al grito de fraude de la oposición liderada por María Corina Machado en las presidenciales del 28 de julio pasado. La autoridad electoral -acusada de servir al chavismo- proclamó a Maduro vencedor sin publicar el detalle del escrutinio como manda la ley.

Colaboracionistas

Machado ha llamado a la abstención desde entonces. Sostiene que su candidato, Edmundo González, derrotó a Maduro y publicó en un sitio web copias de las actas que emitieron la máquina de votación para probarlo.

No obstante, un ala disidente de Machado lanzó candidaturas. Fueron tachados de colaboracionistas.

González está ahora en el exilio, Machado, en la clandestinidad.

“Ha habido poca afluencia”, señaló Jesús Peña, de 64 años, que votó por el chavismo en Barinas (oeste), estado donde nació Chávez. “La oposición debió tener su candidato para que hubiera una buena pelea, seria, una competencia”.

“Espero de esta nueva gestión que mejore”, dijo a la AFP Iris Matos, secretaria de 60 al votar en la capital.

Algunos piden mejoras a las calles o más seguridad.

Maduro encabezará manifestación

Maduro tiene previsto encabezar una manifestación el lunes para celebrar el aniversario de su proclamación, que Estados Unidos y una decena de países desconocieron.

“Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo”, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado, tras tachar al mandatario de jefe de una organización “narco-terrorista”.

Con todo, Washington y Caracas mantienen un canal abierto y han negociado la repatriación de indocumentados y más recientemente acordaron un canje de 10 estadounidenses presos en Venezuela por los 252 migrantes detenidos en la megacárcel para pandilleros de El Salvador.

Machado no tiene agenda de calle para el lunes. La gente está desmovilizada, hay mucho miedo tras el arresto de 2.400 personas en apenas 48 horas durante las protestas contra el resultado de la presidencial.

“Si ellos me agarran, me van a desaparecer”, dijo la dirigente. “Hoy no tengo dudas de eso”.

Hace dos meses, el partido de gobierno PSUV ganó 23 de 24 gobernaciones y prácticamente la totalidad del Parlamento, de cara además a una propuesta de Maduro para renovar la Constitución el año que viene. De esos comicios, el Consejo Nacional Electoral tampoco divulgó el detalle de los resultados.

Maduro celebró al votar lo que consideró una “proeza única” electoral en el último año, que comenzó con su cuestionada reelección y termina ahora con las alcaldías. El mandatario izquierdista aún tiene pendiente para el próximo año una reforma a la Constitución, de la que aún hay poca información.