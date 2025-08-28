El Mundo

Nicaragua tendrá dos jefes de policía además de dos presidentes

Actual jefe policial señaló que la reforma ayudará a que la institución sea ‘más eficiente’.

EscucharEscuchar
Por AFP

San José, Costa Rica. Nicaragua tendrá dos jefes de la Policía por una reforma constitucional aprobada por el Congreso, así como tiene dos presidentes desde febrero, informó este jueves el gobierno.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NicaraguaPolicía de NicaraguaDaniel OrtegaRosario Murillo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.