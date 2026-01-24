Nevadas y lluvias en Afganistán dejan 61 muertos en tres días

Hombres afganos caminan por un sendero nevado en el distrito de Dara, provincia de Panjshir, el 23 de enero. La nieve y las fuertes lluvias han causado la muerte de 61 personas en Afganistán, según informó la autoridad de gestión de desastres este sábado. Fotografía:

Kabul, Afganistán. Un total de 61 personas murieron entre el miércoles y el viernes en Afganistán debido a fuertes nevadas y lluvias, según un balance provisional divulgado este sábado por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA).

El informe oficial también contabiliza 110 personas heridas y 458 viviendas parcial o totalmente destruidas, principalmente en provincias del norte y del centro del país, de acuerdo con un mapa publicado por la ANDMA en la red social X.

Ante la situación, un portavoz de la entidad pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios, ya que muchas carreteras continúan bloqueadas o cubiertas por nieve.

Entre los puntos afectados está la autopista de Salang, una de las principales rutas del país, la cual se encuentra cerrada por completo al tránsito, según autoridades locales de la provincia oriental de Parwan.

En la provincia de Bamyan, en el centro de Afganistán, se reportó la distribución de alimentos a automovilistas que quedaron atrapados en un paso de montaña debido a la acumulación de nieve.