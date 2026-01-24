El Mundo

Nevadas y lluvias en Afganistán dejan 61 muertos en tres días

Autoridades reportan además 110 heridos y 458 viviendas dañadas o destruidas, mientras carreteras permanecen bloqueadas por la nieve

Por AFP
Hombres afganos caminan por un sendero nevado en el distrito de Dara, provincia de Panjshir, el 23 de enero. La nieve y las fuertes lluvias han causado la muerte de 61 personas en Afganistán, según informó la autoridad de gestión de desastres este sábado. Fotografía:
Hombres afganos caminan por un sendero nevado en el distrito de Dara, provincia de Panjshir, el 23 de enero. La nieve y las fuertes lluvias han causado la muerte de 61 personas en Afganistán, según informó la autoridad de gestión de desastres este sábado. Fotografía: (SHAH POOR AFZALLY/AFP)







