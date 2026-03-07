Netanyahu dice que Israel tiene control ‘casi total’ del espacio aéreo de Teherán y promete continuidad de los ataques

Netanyahu dijo que Israel mantendrá sus operaciones de ataque contra Irán “con toda” su fuerza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este sábado 7 de marzo que su país tiene control “casi total” del espacio aéreo sobre la capital de Irán y prometió la continuidad de los ataques.

En un corto discurso transmitido por televisión, Netanyahu dijo que Israel mantendrá sus operaciones de ataque contra Irán “con toda” su fuerza. “Tenemos un plan metódico para erradicar el régimen iraní y alcanzar muchos otros objetivos”, aseguró.

“Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos obtenido el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán”, agregó.

En la jornada, Israel anunció que desde el inicio de la guerra, el pasado sábado, ya lanzó unos 3.400 ataques contra posiciones en Irán.

El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7.500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.

Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva “ola de ataques” en la capital iraní.