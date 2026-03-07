El Mundo

Netanyahu dice que Israel tiene control ‘casi total’ del espacio aéreo de Teherán y promete continuidad de los ataques

Israel anunció que desde el inicio de la guerra, el pasado sábado, ya lanzó unos 3.400 ataques contra posiciones en Irán

Por AFP
Benjamin Netanyahu en ceremonia conmemorativa en el Monte Herzl, Jerusalén, el 7 de octubre de 2023, recordando a los israelíes fallecidos en el ataque de Hamás.
Netanyahu dijo que Israel mantendrá sus operaciones de ataque contra Irán “con toda” su fuerza (GIL COHEN-MAGEN/AFP)







