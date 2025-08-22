El Mundo

Netanyahu califica de ‘mentira descarada’ informe de ONU sobre hambruna en Gaza

“Israel no tiene una política de hambruna”, y citó la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza durante la guerra

Por AFP
Un niño observa mientras espera a la gente que hace fila con ollas para recibir comida de un comedor social en la ciudad de Gaza, el 14 de julio de 2025. (Foto de Bashar TALEB / AFP)
Un niño observa mientras espera a la gente que hace fila con ollas para recibir comida de un comedor social en la ciudad de Gaza, el 14 de julio de 2025. (Foto de Bashar TALEB / AFP) (BASHAR TALEB/AFP)







