Navidad desata conflicto vecinal en Estado Unidos: familia enfrenta multas diarias por decoración ‘extravagante’

Un pesebre navideño provocó un conflicto legal en un barrio de Maryland, donde una familia recibió multas diarias por una decoración que la asociación considera incómoda. Foto:

El ambiente navideño provocó un conflicto legal y vecinal en un barrio de Germantown, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Una familia recibió la advertencia de multas diarias por parte de la asociación de vecinos debido a una decoración de Navidad calificada como “extravagante”.

La medida establece una multa inicial de $650, con incrementos diarios si los adornos permanecen en el jardín frontal de la vivienda. La familia sostiene que la sanción carece de fundamento y responde a un trato desigual.

El elemento central del desacuerdo es un pesebre tradicional, instalado como parte principal de la ornamentación. La familia Salgado explicó que el montaje representa su fe religiosa y una tradición familiar mantenida durante años.

Pahan Salgado indicó a la cadena NBC4 que el pesebre refleja las creencias de su familia y el sentido espiritual de la Navidad. Según su versión, la decoración no genera ruido ni molestias para los vecinos.

La asociación de propietarios argumentó por el contrario, que el montaje resulta incómodo para la comunidad. No obstante, la familia negó que exista afectación alguna al entorno y recalcó que la decoración es silenciosa y respetuosa.

Supuli Salgado afirmó que, en esta ocasión, la familia redujo el tamaño del despliegue para evitar conflictos. Según explicó, en años anteriores la decoración fue más grande, pero este año optaron por un formato más contenido.

A pesar de esa decisión, la asociación reiteró que la multa aumentará cada día si los adornos no se retiran. Ante esa advertencia, la familia buscó asesoría legal.

El abogado David Gardner, representante de los Salgado, señaló a NBC4 que la aplicación de la sanción es inconsistente. El jurista mencionó que otras viviendas del vecindario mantienen decoraciones navideñas similares sin recibir castigos.

Gardner explicó que la familia impugnará la multa ante los tribunales y confía en que un juez respalde su posición. Según el abogado, existe una selección arbitraria en la aplicación de las normas comunitarias.

La familia Salgado manifestó que no planea desmontar la decoración. Para ellos, el pesebre es una expresión de alegría y no un motivo de perturbación para el vecindario.

Posición de la asociación de vecinos

Un abogado de la asociación evitó referirse al caso concreto. En un comunicado, indicó que la organización busca mantener una comunidad segura, respetuosa y bien cuidada, y que aplica sus reglamentos de forma uniforme conforme a la ley de Maryland.

La controversia no se limita a una sola vivienda. Al menos otra residente recibió una carta de advertencia por unos renos iluminados, una decoración de menor tamaño que también fue objeto de fiscalización.

La vecina expresó sorpresa por la situación y cuestionó que, en la actualidad, se presenten quejas por decoraciones navideñas dentro del barrio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.