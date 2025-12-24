Navidad 2025: La ruta inesperada que sigue Papá Noel y dónde está en este momento

NORAD rastrea el viaje de Papá Noel y mantiene una tradición navideña originada por una llamada equivocada en 1955.

El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) rastrea en tiempo real el recorrido de Papá Noel por el mundo durante esta Navidad 2025. Santa Claus avanza en su trineo y deja regalos a los niños que se portaron bien, según la tradición que NORAD mantiene desde hace 70 años.

El viaje inició en las islas del Pacífico, donde la Navidad llegó primero. Los primeros puntos registrados fueron Kiritimati (Isla Navidad) y Kiribati. Después avanzó hacia Samoa y Tonga.

Más tarde cruzó a Nueva Zelanda, donde la medianoche del 24 de diciembre se presenta antes que en buena parte del planeta. Desde ahí siguió hacia Australia, comenzó por la costa este en Sídney y Melbourne, y continuó hacia el oeste.

Luego se desplazó por Asia, Europa y África, antes de dirigirse hacia América. NORAD mantiene que Santa Claus deja para el final a Estados Unidos, Canadá y las islas del Pacífico occidental como Hawái.

NORAD habilitó la página www.noradsanta.org, donde se observa su ubicación en un mapa interactivo. El sitio está disponible en nueve idiomas e incluye un contador de regalos entregados y el tiempo estimado para la próxima parada.

La organización también atiende llamadas telefónicas. En esta labor participan 1.000 voluntarios de Estados Unidos y Canadá, quienes responden preguntas de los niños sobre el recorrido y los orígenes de Papá Noel.

Una tradición de siete décadas

NORAD y el antiguo Comando de Defensa Aérea Continental (Conad) mantienen este seguimiento desde hace siete décadas. El origen se remonta a una llamada equivocada en 1955, cuando un anuncio de Sears invitó a los niños a marcar un número para hablar con Santa Claus.

Un menor marcó la línea del Conad por error. El coronel Harry W. Shoup atendió el teléfono y escuchó a un niño leer su lista de regalos. Al comprender la confusión, respondió con voz alegre y dio origen a la tradición.

Con el paso de los días, más llamadas ingresaron a la central militar. Shoup comentó que recibía hasta cincuenta llamadas diarias. En ese tiempo, el equipo rastreaba objetos sobre un enorme mapa de plexiglás de Norteamérica. Un miembro del personal dibujó de broma el trineo de Papá Noel sobre el Polo Norte y el coronel decidió conservarlo.

El seguimiento anual comenzó así. Un artículo de 1955 indicó que el comando garantizó a Santa Claus un paso seguro hacia Estados Unidos. El texto mencionó que Papá Noel viajaba protegido ante posibles amenazas de quienes no creían en la Navidad.

Décadas después, algunos periodistas plantearon dudas sobre la historia original. En 2014, una nota de Gizmodo citó un artículo de 1955 que señalaba que la llamada del niño se produjo por invertir dos dígitos del número publicado por Sears.

Otra versión atribuida al propio Shoup describió que, en esa primera llamada, contestó con brusquedad antes de comprender la situación. En 2015, The Atlantic cuestionó la dimensión real del volumen de llamadas, aunque destacó la habilidad del coronel para relacionarse con la prensa.

Los hijos de Shoup expresaron en 2014 que el error de imprenta provocó la confusión. Añadieron que su padre recibió cartas de todo el mundo, en las que le agradecían su sentido del humor.

La tradición se consolidó a partir de entonces y se mantiene como una de las actividades navideñas más reconocidas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.