Mulino defiende en la ONU la neutralidad del Canal de Panamá ante advertencia de Trump

Por AFP
José Raúl Mulino enfatizó que los pronunciamientos de Donald Trump no desviarán a Panamá de su rumbo ni afectará su soberanía sobre el canal de Panamá.
(FABRICE COFFRINI/AFP)







