Mujer que reapareció tras 24 años desaparecida revela por qué dejó a su familia en Estados Unidos

La mujer localizada en febrero aseguró que abandonó su hogar por problemas domésticos y pidió mantener en secreto su ubicación

Por O Globo / Brasil / GDA
Michele Hundley Smith desapareció en 2001 en Estados Unidos. Fue localizada viva en 2026 tras nuevas pistas. Su familia vive alivio y desconcierto.
Michele Hundley Smith desapareció en 2001 en Estados Unidos. Fue localizada viva en 2026 tras nuevas pistas. Su familia vive alivio y desconcierto. (Bring Michele Hundely Smith Home/Facebook)







