Mujer que reapareció tras 24 años desaparecida revela por qué dejó a su familia en Estados Unidos

Michele Hundley Smith desapareció en 2001 en Estados Unidos. Fue localizada viva en 2026 tras nuevas pistas. Su familia vive alivio y desconcierto.

La mujer que reapareció tras permanecer 24 años desaparecida explicó a las autoridades por qué abandonó a su familia en 2001. Michele Lyn Hundley Smith aseguró que se fue debido a problemas domésticos continuos.

Smith tenía 38 años cuando salió de su casa en Eden, Carolina del Norte, en diciembre de 2001. Según el Gabinete del Xerife del Condado de Rockingham, dijo que iba a realizar compras navideñas en una tienda Kmart en Virginia, ubicada a unos 27 kilómetros de su vivienda. No regresó. Dejó tres hijos.

El xerife del condado, Sam Page, indicó a la revista People que la mujer manifestó que su desaparición respondió a problemas domésticos persistentes en ese momento. El funcionario aclaró que nunca existió denuncia por violencia doméstica en la familia.

Page también enfatizó que no hubo ninguna alegación de delito vinculada con su desaparición.

Investigación se mantuvo por más de dos décadas

El esposo fue la primera persona que reportó su ausencia. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación exhaustiva.

El caso recibió colaboración de varias agencias de Carolina del Norte y Virginia. Participaron el Departamento Estatal de Investigación de Carolina del Norte, la Administración de Repressión a las Drogas y el Buró Federal de Investigación. Smith fue declarada oficialmente desaparecida el 31 de diciembre de 2001.

El viernes 20 de febrero, el Gabinete del Xerife informó que la mujer, ahora de 62 años, fue localizada tras recibir nuevas informaciones.

El sargento A. Disher y el detective C. Worley establecieron contacto con Smith el 20 de febrero. Según las autoridades, ella vive bajo otra identidad en un lugar no divulgado en Carolina del Norte. Indicaron que se encuentra viva y en buen estado.

A solicitud de la mujer, su paradero actual permanecerá en reserva.

