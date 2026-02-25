Mujer desaparecida desde hace 24 años es encontrada viva en Estados Unidos tras llevar una doble vida

Michele Hundley Smith desapareció en 2001 en Estados Unidos. Fue localizada viva en 2026 tras nuevas pistas. Su familia vive alivio y desconcierto.

Una mujer desaparecida desde 2001 fue localizada con vida en Carolina del Norte, Estados Unidos, tras casi 24 años sin rastro. Se trata de Michele Hundley Smith, quien salió de su casa en diciembre de ese año para realizar compras navideñas y nunca regresó.

Las autoridades confirmaron su paradero luego de recibir nuevas pistas el 19 de febrero. Investigadores del condado de Rockingham establecieron contacto con ella al día siguiente. El viernes anterior divulgaron que la mujer estaba viva.

Smith tenía 38 años cuando desapareció de su vivienda en la ciudad de Eden. Dejó tres hijos de 19, 14 y 7 años. Durante años, su familia y las autoridades buscaron respuestas sin éxito.

El Gabinete del Xerife del Condado de Rockingham indicó que distintas agencias analizaron el caso con el paso del tiempo, incluido el FBI. Sin embargo, no trascendieron detalles sobre dónde permaneció ni bajo qué circunstancias vivió durante más de dos décadas.

Familia recibe la noticia con emociones encontradas

Pese a la confirmación de que está viva, persisten múltiples interrogantes. Las autoridades informaron que Smith solicitó que su ubicación no se hiciera pública.

Para la familia, la noticia generó una mezcla de alivio y dolor. Una prima declaró a la televisora WFMYNews 2 que durante años no sabían si debían guardar luto o mantener la esperanza.

Amanda, hija de Smith, publicó un mensaje en redes sociales tras conocer la noticia. Describió sentimientos de alegría, enojo y tristeza. También expresó incertidumbre sobre una posible reconciliación. Recordó momentos de afecto junto a su madre, aunque señaló que la ausencia dejó un vacío profundo en ella y en sus hermanos.

En publicaciones anteriores, Amanda manifestó que desconocía si su madre seguía con vida. Según expuso, la desaparición afectó de forma significativa a toda la familia.

Un automóvil que nunca apareció

El caso contó con apoyo ciudadano. En Facebook existía la página Bring Michele Hundley Smith Home, creada para difundir información. Según ese espacio, Smith conducía una van Pontiac Trans Sport verde oscura modelo 1995 cuando desapareció. El vehículo nunca apareció.

Tras confirmarse que está viva, los administradores anunciaron que la página se destinará a divulgar otros casos de personas desaparecidas.

El hallazgo cerró una etapa de incertidumbre de casi un cuarto de siglo. Sin embargo, las circunstancias de su ausencia permanecen sin explicación pública.

