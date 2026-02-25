El Mundo

Mujer desaparecida desde hace 24 años es encontrada viva en Estados Unidos tras llevar una doble vida

Nuevas pistas permitieron ubicar a Michele Hundley Smith en febrero, tras casi 24 años sin rastro en Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Michele Hundley Smith desapareció en 2001 en Estados Unidos. Fue localizada viva en 2026 tras nuevas pistas. Su familia vive alivio y desconcierto.
Michele Hundley Smith desapareció en 2001 en Estados Unidos. Fue localizada viva en 2026 tras nuevas pistas. Su familia vive alivio y desconcierto. (Bring Michele Hundely Smith Home/Facebook)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

