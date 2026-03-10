El Mundo

Mujer muere pisoteada por elefante tras intentar jalar la cola del animal

Una mujer murió en Namibia tras provocar a un elefante herido. El ataque ocurrió cuando intentó tomarse una selfie cerca del animal

Por O Globo / Brasil / GDA
Una mujer murió en Namibia tras provocar a un elefante herido. El ataque ocurrió cuando intentó tomarse una selfie cerca del animal.
Una mujer murió en Namibia tras provocar a un elefante herido. El ataque ocurrió cuando intentó tomarse una selfie cerca del animal.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

