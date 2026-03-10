Mujer muere pisoteada por elefante tras intentar jalar la cola del animal

Una mujer murió en Namibia tras provocar a un elefante herido. El ataque ocurrió cuando intentó tomarse una selfie cerca del animal.

Una mujer de 46 años murió tras ser pisoteada por un elefante herido en el norte de Namibia. El hecho generó impacto luego de que un video del incidente circulara en redes sociales durante esta semana.

Las imágenes muestran a varios aldeanos que se acercan al animal. El elefante había sido baleado la noche anterior después de invadir cultivos de una comunidad rural.

La víctima fue identificada como Klaudia Mwaala. Ella formaba parte de un grupo de ocho personas que siguieron el rastro del elefante macho. El animal estaba acostado cerca de la aldea de Omugulugombashe, en la región de Omusati.

En el video grabado por uno de los presentes, los aldeanos aparecen riendo mientras proponen un desafío. La idea consistía en jalar la cola del elefante, porque creían que el animal estaba indefenso.

Las imágenes registran el momento en que Mwaala se acerca por detrás del elefante. El animal pesa cerca de seis toneladas. La mujer posa frente a la cámara, luego da palmadas en la parte trasera del animal y tira de su cola antes de correr. En el video se observa como otras personas también se aproximan para repetir la provocación.

Ataque tras intento de selfie

Según el portal Namibia Daily News, el grupo creyó que el elefante había muerto después de un segundo disparo realizado por otro habitante.

Minutos después, Mwaala regresó al sitio. La mujer buscaba tomarse una selfie cerca de la cabeza y los colmillos del animal.

En ese momento, el elefante abrió los ojos y se levantó. En el video se escuchan gritos de los presentes. Los aldeanos intentan escapar.

El animal alcanzó a Mwaala y la pisoteó durante el ataque.

Un vecino llamado Delwin Buchane relató en Facebook que la mujer gritó cuando el elefante comenzó a atacarla. Luego se produjo un silencio absoluto. Los presentes no pudieron intervenir.

Otro testigo, Johannes Paulus, indicó a medios locales que Mwaala intentó huir. La mujer cayó mientras corría. En ese instante el elefante se levantó y la atacó. Según su testimonio, la muerte ocurrió de inmediato.

La mujer era madre de cuatro hijos. Su esposo, Festus Lipinge, expresó que la familia enfrenta dificultades para comprender lo sucedido.

El Departamento de Medio Ambiente de Namibia abrió una investigación sobre el caso. Las autoridades también decidieron sacrificar al elefante debido a sus heridas y al estado de estrés del animal.

El portavoz Vilho Hangula explicó que, en general, las familias de víctimas de ataques de fauna salvaje reciben una compensación económica. Sin embargo, indicó que en este caso los familiares de Mwaala probablemente no recibirán indemnización debido a la evidencia registrada en video.

Los conflictos entre humanos y elefantes ocurren con frecuencia en varias regiones de África. La expansión agrícola reduce los espacios naturales de estos animales.

Estimaciones señalan que cerca de 500 personas mueren cada año en el continente por ataques de elefantes. Actualmente existen alrededor de 415.000 elefantes en estado salvaje, una cifra muy inferior a los cerca de 10 millones estimados hace un siglo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.